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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2024 Salı 13:39

'Galatasaraylılar Kahvehanesi' Bu kahvehanede Fenerbahçe forması yasak

Manisa'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray'a gönül veren babasının 34 yıl önce açtığı, sarı kırmızı renkler ve oyuncuların posterleriyle donattığı 'Galatasaraylılar Kahvehanesi'nde babadan kalma takım sevgisini yaşatıyor.