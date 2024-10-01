'Galatasaraylılar Kahvehanesi' Bu kahvehanede Fenerbahçe forması yasak

Kahvehanenin kuralları var





Turan, kahvehane için bir kartvizit bastırdıklarını ve bu kartvizitte "müessesenin kuralları"nı yazdıklarını aktararak, bunları "Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır." diye sıraladı.





Kahvehanenin müdavimlerinden Osman Delen de işletmeye geldiğinde kendisini stadyumda gibi hissettiğini anlattı.