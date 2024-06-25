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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:02

Fotokapana yakalandılar! İşte o anda yaşananalar

Bursa'da, yaban hayatının izlenmesi amacıyla Uludağ'ın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara geyik, ayı, tilki ve domuz gibi hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti.

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