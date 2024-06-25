Fotokapana yakalandılar! İşte o anda yaşananalar

Uludağ'da Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla farklı noktalara fotokapan yerleştirildi.

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Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yiyecek arayan geyik, ayı, tilki ve domuz gibi hayvanlarının görüntüleri yansırken, fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti.