Fotoğraflarla okullarda siyah beyaz zamanlar! Yıllar sonra arşivden çıktı

25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv)
25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv)
16 Şubat 1973'te ilk ve orta dereceli okullarda ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv)
27 Ocak 1981'de ilkokul öğrencileri beslenme saatinde. (Arşiv)
15 Eylül 1975'te okula yeni başlayan öğrenciler. (Arşiv)
15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okul bahçesinde oynayan öğrenciler. (Arşiv)
15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılında ilkokula başlayan iki öğrenci. (Arşiv)
1982-1983 öğretim yılının ilk ders gününde öğrenciler, okul bahçesinde sıraya girmişti. (Arşiv)
15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılının ilk günü okula gelen öğrenci ve veliler. (Arşiv)
15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü öğretmeni dinleyen çocuklar. (Arşiv)
16 Şubat 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ikinci yarıyılın ilk ders günü. (Arşiv)
13 Eylül 1982'de ilk ve orta derece okullarda ilk ders günü. (Arşiv)
14 Ekim 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ilk ders günü. (Arşiv)
1977-1978 eğitim öğretim yılı 5 Ekim 1977'de düzenlenen törenle açılmıştı. (Arşiv)