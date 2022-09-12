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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:51

Fotoğraflarla okullarda siyah beyaz zamanlar! Yıllar sonra arşivden çıktı

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor.

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