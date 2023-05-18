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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 17:09

Fırtınada uçan koltuğun sahibi aranıyor

Başkentte dün fırtına sırasında 35 katlı sitenin balkonundan uçan koltuğun sahibi aranıyor.

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