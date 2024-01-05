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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 17:26

Fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 48 gündür devam ediyor.

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