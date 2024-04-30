Firari hükümlü banyodaki gizli bölmede yakalandı! Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi

Özel harekat polislerinin de yer aldığı çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 6 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli ve hükümlülere yönelik 24 adreste uygulama yaptı.

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Firari hükümlü fayansın arkasında çıktı





Uygulama kapsamında bir evde arama yapan ekipler, banyodaki duvar fayansının arkasında bölme olduğunu fark etti.

Fayansı kaldıran polis, bölmede saklanan ve yanında tabanca bulunan M.H.G'yi gözaltına aldı.