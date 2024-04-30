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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 12:26

Firari hükümlü banyodaki gizli bölmede yakalandı! Operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi

Mersin'de hakkında 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, banyodaki duvar fayansının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

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