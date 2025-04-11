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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 12:40 |

'Fındığın belalısı' kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor.

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