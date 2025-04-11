'Fındığın belalısı' kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Kokarca zararlısıyla en büyük mücadelenin sahada ilaçlama yapmak olduğuna işaret eden Yılmaz, Ordu'da kışlak ilaçlamalarının ilk etabına 15 Ekim'de başladıklarını, ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları ve muhtarlar öncülüğünde 15 ilçede ilaçlama gerçekleştirildiğini ifade etti.

İlk etapta 265 bin kışlağın ilaçlandığını aktaran Yılmaz, bu süreçte 450 ekibin kahverengi kokarcanın bertaraf edilmesi için mesai yaptığını dile getirdi.