Film sahnesi gibi silahlı saldırı! Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı

İstanbul'da bir taksinin önünü kesen saldırganlar silahla takip ettikleri kişiyi yaraladı. Saldırı, saat 02.00 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.
Omar Şhabi bindiği taksiyle giderken içinde iki kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı.
Saldırıyı fark eden taksi şoförü geri giderken, saldırgan Şhabi'ye tabancayla bir kez daha ateş etti.
Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.