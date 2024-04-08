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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 15:05

Film sahnesi gibi silahlı saldırı! Camdan sarkıp taksiye kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi, kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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