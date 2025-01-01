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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Ocak 2025 Çarşamba 11:33 |

Filistin'e destek için bir araya geldiler... Galata'da tarihi gün!

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde katılımcılar konuşma yaptı.

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