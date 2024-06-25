Felaket gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı! 15 kişinin hayatını kaybetmişti

Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı.
Bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.
15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.