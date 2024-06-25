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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 14:00

Felaket gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı! 15 kişinin hayatını kaybetmişti

Diyarbakır-Mardin sınırında başlayıp 15 kişinin ölümüne neden olan anız yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüde, vatandaşların gökyüzünü kızıla boyayan alevlerin arasında kalan koyunları kurtarmaya çalıştığı görüldü.

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