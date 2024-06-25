Felaket gecesinden yeni görüntüler ortaya çıktı! 15 kişinin hayatını kaybetmişti

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Bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.