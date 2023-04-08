Feci kazadan yara almadan kurtuldular! Kontrolden çıkan tır, park halindeki kamyoneti biçti

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Kaza öncesi kamyonetten inmesi muhtemel faciayı önledi

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Türkiye'den beyaz eşya yükleyen ve Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan B78 MIR plakalı TIR sürücüsü M.A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 22 ACJ538 plakalı park halindeki kamyonete çarptı.

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Kapıkule'de oto yıkama işi yapan Sürücü M.G. ile eşi A.G. yakıtın bitmesi sebebiyle kamyonetlerini güvenlik şeridinin olduğu noktaya çekti.

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Kaza o sırada meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü M.A. çarpmanın etkisiyle kamyoneti sürükleyerek paramparça yaptı. Kazada kamyonet hurda yığınına döndü.

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TIR ise ancak yan yattıktan sonra durabildi. Kazada canlarını kurtaran ve birbirine sarılan çift, duygularına hakim olamadı.

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Yakıt bittiği için yol kenarında durduklarını söyleyen Kamyonet sürücüsü M.G., "Dörtlüleri yaktık. O anda yola bakarken anlamadım geldi biçti bizi. Eşim ve ben aracın dışındaydık. Kendimizi yolun kenarına attık" dedi.

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Kazada TIR sürücüsü M.A., ve kamyonetteki M.G. ve eşi A.G. yara almadan kurtuldu.

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Bariyerlere sıkışan kamyonet de kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yol tek şeride düşürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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