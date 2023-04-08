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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 16:01

Feci kazadan yara almadan kurtuldular! Kontrolden çıkan tır, park halindeki kamyoneti biçti

Edirne'de Tem Otoyolu Hamzabeyli yol sapağı yakınında kontrolden çıkan TIR'ın emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarpması sonucu kaza meydana geldi.

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