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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 12:35

Fazla kilolarından kurtulmak için başladığı kick boksta milli sporcu oldu

Erzurum'da 3 yıl önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hareketsizlikten aldığı fazla kilolar nedeniyle kick boksa başlayan Furkan Daşdemir, milli sporcu olma başarısı gösterdi.

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