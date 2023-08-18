Fazla kilolarından kurtulmak için başladığı kick boksta milli sporcu oldu

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Sporcunun azimle başarıyı yakaladığından bahseden Gençoğlu, "Furkan bizim ağır sıkletimiz ama biz ona 'minik sporcumuz' diye hitap ediyoruz. Kilo vermek için başladı ama kader onu ağır sıklette Türkiye şampiyonu yaptı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına bizleri ve bayrağımızı temsil edecek. Başladığında kendi bile başarılı olacağını tahmin etmiyordu ancak sporu yaptıkça tekme ve yumruk kabiliyetini keşfettik. Geliştikçe müsabakalarda başarılar elde etti. Her müsabakadan madalyayla döndü. Bizim niyetimiz onu ağır sıklette gençler ve büyüklerde Avrupa ile dünya şampiyonalarına çıkarmak. Bayrağımızı en güzel yerlerde temsil etmesi ve İstiklal Marşı'mızı okutmasını sağlamak. Kilo vermek için bu sporu düşünenlere ilham kaynağı olmasını diliyoruz." diye konuştu.