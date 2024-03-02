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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 10:33

Faydalı böcek salım kutularından tarıma koruma kalkanı! 'Üretim teknolojisi sır”

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde geliştirilen faydalı böcek salım kutularıyla, bitkilere zarar veren böceklerin engellenmesi ve tarımda ilaçlamanın yan etkilerinin önlenmesi amaçlanıyor.

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