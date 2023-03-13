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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 17:11

Fay hattı üzerindeki kayma dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçen fay hattı, akademisyenlerce incelendi.

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