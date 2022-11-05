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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 11:36

Fatsa'nın ilk kadın dolmuş şoförü! Eşinin elinden dolmuşu aldı meslekte erkeklere taş çıkartıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysun Akbolat, eşinin elinden aldığı mesleği ile meslektaşlarına taş çıkartıyor. Akbolat, kentteki ilk kadın şoför olma özelliğini taşıyor.

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