Fatih'te husumetlisini silahla yaraladı! O anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.G. ile M.K. arasında bilinmeyen bir sebeple husumet bulunuyordu. Şüpheli O.G., M.K. kuafördeyken dışarı çağırıp silahla art arda ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada sokak üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu. Ekiplerin O.G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.