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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ocak 2025 Çarşamba 10:10 |

Fatih'te husumetlisini silahla yaraladı! O anlar kamerada

Fatih'te, şüpheli O.G. aralarında husumet bulunan M.K'yı silahla yaraladı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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