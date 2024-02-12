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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:01

Fatih'te 2 ahşap binada yangın! Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih'te 2 ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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