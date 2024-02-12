Fatih'te 2 ahşap binada yangın! Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 katlı binanın 3. ve 4. katına sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Bu arada, Balat sahilinin yangın nedeniyle dumanla kaplanması sonucu çimlerde oturan vatandaş ve turistler zor anlar yaşadı.