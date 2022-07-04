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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:17

Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcının benzerini altın işlemelerle yaparak yurt dışına satıyor.

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