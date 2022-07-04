Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

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Kılıçlara yurt içi ve yurt dışından talep olduğunu ifade eden Şen, "Biz Osmanlı ve Selçuklu kılıçlarının birebir benzerlerini yapıyoruz. Son yıllarda yayınlanan diziler kılıca olan ilgiyi artırdı. Özellikle Arap ülkelerinden yoğun talep var.