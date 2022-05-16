  • $15,6547
  • 16,356
  • 908.189
  • 2409.63

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:13

Farkında olmadan evinizi kirleten 8 eşya

Günlük hayatta genellikle herkes evinin çok temiz ve düzenli olmasını ister ve bunun için çaba gösterir. Özellikle koronavirüsle birlikte evde temizlik ve hijyen anlayışımız tamamen değişti, bu konuya daha fazla dikkat eder duruma geldik.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.