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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:32

Fareler istila etti! Vatandaşlar endişelendiriyor

Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda ve çevresinde son günlerde fare popülasyonunun artışa geçmesi vatandaşlar endişelendiriyor.

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