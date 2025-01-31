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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 17:11 |

Falezlerin tarihi surlarında mağara hayatı! 4 yıldır bir oyukta yaşıyor

Antalya'nın falezlerindeki tarihi surlarda bulunan bir oyukta 4 yıldır hayatını sürdüren 63 yaşındaki Hüseyin Urlu, sade hayatı ve hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. İnsanlardan gördüğü kötülüklerden uzaklaşıp kendisini kedilere adadığını dile getiren Urlu, “Gideceğimiz yer iki metre toprak, iki metre kefen. Dünya senin olsa neye yarar? Başka bir şey götüremiyoruz ki” şeklinde konuştu.

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