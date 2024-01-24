Falezlerde manzara keyfi hastanede bitti! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

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İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis, deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Şeker'in ilk olarak düştüğü yeri belirledi. Karadan şahsın yanına ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.