Falezlerde manzara keyfi hastanede bitti! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Antalya'da bir kişi falezlerde mahsur kaldı.
Olay, dün Muratpaşa ilçesindeki Karaoğlan Parkı'nda yer alan falezlerde meydana geldi.
Falezlerden deniz manzarası seyreden 26 yaşındaki Mehmet Şeker, bir anda dengesini kaybederek 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü.
Ağaçlara takılarak falezlerin yarısında kalan Şeker'i görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis, deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Şeker'in ilk olarak düştüğü yeri belirledi. Karadan şahsın yanına ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye kurtarma ekipleri şahsı, yukarı çekebilmek için ipli sistem kurdu.
Kaşık sedyeye alınan Şeker, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda adamı bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkarıldı.