  • $30,2893
  • 32,9563
  • 1974.47
  • 7990.51

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:34

Falezlerde manzara keyfi hastanede bitti! İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı

Antalya'da düştüğü 30 metre yükseklikteki falezlerin orta bölümündeki kayalık alanda mahsur kalan adam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.