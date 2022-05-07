  • $14,953
  • 15,8155
  • 905.206
  • 2458.72

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 11:11

Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti! 125 bin TL'ye sattı

Kütahyalı esnaf Ali Yumuk, her ayrıntısıyla orijinal 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza edip, 125 bin TL'ye sattığını söyledi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.