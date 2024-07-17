Fabrika çalışanlarının maskotu oldu! Keçisi 'Pıtrak'ı her gün iş yerine getiriyor

Kedi, köpek gibi evcil hayvanların çalışma ortamlarında olmasına insanların artık alıştığını ancak fabrikada keçiyi görenlerin şaşırdığını anlatan Demirci, "Görenler, her gelen tepki gösteriyor, 'Fabrikada bu keçinin ne alakası var, hani kedi, köpek belki normalde keçi farklı bir şey' diyorlar. Ben de 'O bizim canımız' diyorum." diye konuştu.