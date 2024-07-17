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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 12:31

Fabrika çalışanlarının maskotu oldu! Keçisi 'Pıtrak'ı her gün iş yerine getiriyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 'Pıtrak' ismi verilen keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu.