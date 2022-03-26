Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu

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Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Sokak hayvanlarına besleme yaptığı esnada ölü balıkları gören Gürkan Gazoğlu, "Buraya hayvanları beslerken bir ihbar sonucu geldik. Sahil hattında aşırı derecede yunus var. Çoğu da bu şekilde görüldüğü gibi karaya vurmuş halde ama neden olmuş? Galiba gece karaya vuruyorlar. Kurtlar iniyor, kurtlar da aç kaldıkları için parçalamışlar. Durum bundan ibaret, üzülüyoruz" dedi.

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"ACİLEN MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Konuya acilen müdahale edilmesi gerektiğini kaydeden Gazoğlu, "Bu konu ile alakalı yetkililerin acil müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü hattı gördüğümüz zaman Karaburun'dan başlayıp aşağı ağaçlı noktasına kadar Karaburun sahile çok vurmuyor özellikle bu hatta vuruyor. Bunların neden vurduğunu gerçekten anlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

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"SUDA KİMYASAL OLABİLİR"

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında denizdeki kimyasal nedeniyle mi ölümlerin olduğunu ve yetkililerin bunu araştırması gerektiğini kaydeden Gazoğlu, "Karşısı da bildiğiniz gibi savaş bölgesinin olduğu bir nokta acaba bir kimyasal mı var suda? Gerçi bir tanesi otopsiye alınmış. Nokta çok büyük, deniz hattından Sahil Güvenlik veya Jandarma'nın gezmesi gerekiyor. Zaten biz geziyoruz bulduğumuzda da ihbarını yapıyoruz" dedi.