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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:34

Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu

İstanbul Eyüpsultan'da 24 ölü yunus balığı sahile vurdu. Yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken balıkların kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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