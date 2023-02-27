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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 16:10

Evlerinden eşya almak isteyen baba ve kızı enkazdan kurtarıldı

Malatya merkezli saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından baba ve kızı sağ çıkarıldı.

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