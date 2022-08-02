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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 10:31

Evlerin altına kat kat inşa edilmiş! Suriye sınırında ortaya çıktı

Kilis'te geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan abbaralar (kabaltı), güzelliği ve mimarisiyle kentin tarihine renk katıyor. Suriye sınırına sıfır noktasında bulunan bu gizli tüneller evlerin altına kat kat inşa edilmiş, alt kısmı kamuya üst kısmı ise mülk sahibine ait.

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