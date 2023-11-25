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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 13:14

Evinin odasına 'mini mahalle' kurdu! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kocaeli'de yaşayan esnaf İsmail Kuş, 'diorama' tekniğiyle en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığı 20 minyatür çalışmayla evinin bir odasında 'mini mahalle' kurdu.

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