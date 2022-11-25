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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 15:05

Evinin içerisinde kaçak kazı yaparak tünel açtı! Defineci jandarma tarafından yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir defineci kendi evinin içerisinde kaçak kazı yaparak tünel açtı. 'Yok artık' dedirten olayda, defineci jandarma tarafından yakalandı.

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