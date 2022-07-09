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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 18:07

Evinin garajından insan kemikleri çıktı! 2011 yılından kaybolmuştu

Aydın'da, 2011'de kaybolan Nesip Sürmeli'nin (56) evinin garajında zemine gömülü ve insana ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunması üzerine cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest kaldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu olan, Sürmeli'nin ev sahibinin oğlu Barış Atacan ise cinayet şüphesiyle tutuklandı.

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