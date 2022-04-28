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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:00

Evinin bahçesinde 60 yıldır leylekleri misafir ediyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki İsmail Satıcı, evinin bahçesinde oluşturduğu yuvada leylekleri misafir ediyor.

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