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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 13:34

Evini adeta Orhan Gencebay müzesine çevirdi! Yüzlerce objeyi salonunda sergiliyor

Güvenlik görevlisi Aziz Topcu, hayranı olduğu Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi evinin salonunda sergiliyor.

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