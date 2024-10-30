Evine dönmeyen kadının sahilde cesedi bulundu

Cansız bedenin; dün evden çıkmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Zeliha Demirsoy'a (85) ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Demirsoy'un cenazesi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.