Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2941
  • 37,1488
  • 3066.71
  • 9005.64

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 13:55

Evine dönmeyen kadının sahilde cesedi bulundu

Tekirdağ'da dün evden çıkıp, bir daha dönmeyen Zeliha Demirsoy'un (85), sahil kenarında cansız bedeni bulundu.