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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:37

Evindeki eşyaları 5'inci kattan sokağa attı! Polisler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı

Bursa'da sinir krizi geçirerek evindeki eşyaları 5'inci kattan sokağa atan kadın, akrabalarının ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

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