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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:19

Evin balkonunda kötü koşullarda aç ve susuz bırakılan 2 köpeğe el konuldu

Ankara'da sahibi tarafından evin balkonunda kötü koşullarda aç, susuz bırakılan pitbull ile terrier cinsi köpeklere el konuldu. Ses tellerinin kesildiği iddia edilen pitbull, bu durumun tespit edilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülürken, ev sahibine para cezası uygulandı.

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