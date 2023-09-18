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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 15:58

'Evim' dediği Urartu kalesinde 21 yıldır bekçilik yapıyor! Tarihi mekanı sürekli kontrol ediyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Veyis Günini, 'evim' olarak adlandırdığı Urartuların en görkemli yapılarından Ayanis Kalesi'nde 21 yıldır bekçilik yapıyor.

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