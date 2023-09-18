'Evim' dediği Urartu kalesinde 21 yıldır bekçilik yapıyor! Tarihi mekanı sürekli kontrol ediyor

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İlçeye bağlı Ayanis Mahallesi'nden, 5 çocuk babası Günini, Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'ni korumak için yıllardır emek veriyor.

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Günün ilk ışıklarıyla evinden çıkıp 2 kilometre yürüyerek ulaştığı kaledeki mesaisine başlayan Günini, süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartuların bugüne ulaşan en görkemli yapılarından biri olarak kabul edilen tarihi mekanda özveriyle görevini sürdürüyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 36 yıldır yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserleri koruyan, definecilerin zarar vermesini engelleyen Günini, gayreti ve yardımseverliğiyle kazı ekibindekilerin en sevdiği mesai arkadaşlarından biri oldu.

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"Çıkan eserleri gözüm gibi koruyorum"

Veyis Günini, AA muhabirine, ömrünün büyük bölümünü kaleyi koruyarak geçirdiğini söyledi.

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Tarihi mekanı sürekli kontrol ettiğini anlatan Günini, "21 yıldır bu kaledeyim. Evimi, bahçemi nasıl koruyorsam burayı da öyle koruyorum. Bazen gece defineciler geliyor. Özellikle sonbaharda kaçak kazı yapmaya geliyorlar. Gece bazen silahla ateş açarak burada olduğumu hissettiriyorum." dedi.

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Kazıların sürdüğü kaleyi boş bırakmadığını belirten Günini, şunları kaydetti:

"Kalede kalp krizi geçirdim. Ona rağmen burayı terk etmedim. Beni hastaneye götürdüler. İkinci gün tekrar görevimin başına geldim. Zor bir görev. Bazen günde 5 kez kalenin zirvesine çıkıyorum. Bazen de evimin bahçesinden dürbünle izliyorum. Sürekli kaleyi gözetliyorum. Burası benim ikinci evim. Burada evimden daha çok zaman geçiriyorum. Çıkan eserleri gözüm gibi koruyorum. Çevre düzenlemesini yaptım. Su az olmasına rağmen bahçemdeki meyve ağaçlarını burada da yetiştirdim."

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"Gözümüz hiç arkada kalmıyor"

Kalede yürütülen kazıların başkanlığını yapan, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ise "21 yıldır beraberiz. O bizim için bir bekçi değil, ağabey ve ekipten biri. Sadece kaleyi korumuyor, başımız sıkıştığında da destek oluyor. Gözümüz hiç arkada kalmıyor. Kendi evi gibi burayı koruyor. Bizim için çok özel biri, Ayanis Kalesi ile özdeşleşti." diye konuştu.

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