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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 16:31 |

Etrafına ölüm saçıyor! Görürseniz sakın yaklaşmayın

Karşısındaki canlıyı bir kaç saniyede öldürebilen dünyanın en tehlikeli canlıları...

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