Etrafına ölüm saçıyor! Görürseniz sakın yaklaşmayın

Kutu Balığı
Dikenli Kutu Balığı Lactoria fornasini Batı-Hint Pasifiğe yayılmış durumdadır. Maksimum 23 cm uzunluğa ulaşan bireyler genellikle temiz sulara sahip lagünlerin dış bölgelerini yaşam alanı olarak tercih ederler. Kimi tropik su bireyleri zehirli olabilmektedir.
Yılan Balığı
İlk etapta şok edip sonrasında rahat rahat yiyebilmek için kullanıyor. Bastığınız yere dikkat etmemeniz halinde bu balıklar yüksek miktarda elektriği serbest bırakıp insanların ölümüne sebep verebiliyor.
Zehir Ok Kurbağası
Onu ellediğiniz anda bile felç geçirebiliyorsunuz. Eğer kazayla yutarsanız ölüm sizi 1 dakikadan daha az bir sürede bulabiliyor. Dort Poison Frog Kolombiyada yaşıyor. Neredeyse vücudu zehirden yapılmış. 2 santim boyunda ve ellediğiniz anda cildinin üzerindeki 400 ayrı zehir derinize yayılıyor.
İğneli Vatoz
İnsanlara saldırmazlar kuyruğu çok tehlikelidir. Çoğu saldırı vakası kaza sonucu olmuştur.