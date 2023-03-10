  • $18,9695
  • 20,0937
  • 1117.46
  • 5414.71

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 10:02

Etrafı karla kaplı doğal jakuziye ziyaretçi akını! Su sıcaklığı 40 dereceye yakın

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Budaklı Kaplıcası, soğuk havaya rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.