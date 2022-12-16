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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 11:11

Esrarengiz koku ekipleri harekete geçirdi! Mahalle ablukaya alındı

Kahramanmaraş'ta bir mahallede etkili olan koku nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, 6 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

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