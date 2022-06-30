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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:05

Esrarengiz Höyük! Türkiye'de başka örneği yok

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Çayır, Pılır höyüğünde yapılacak yeni arkeolojik çalışmalar ile Sivas'ın en eski dönemlerine ait önemli bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.

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