Eskişehirli lise öğrencisi tasarladı! Saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor

''KİMSE BANA GÜVENMİYORDU''





Bir sonraki hedefinin daha da büyük bir araç yapmak olduğunu dile getiren Özsoy, şu ifadeleri kullandı:





"Bundan sonraki projelerimi daha çok geliştirmeyi düşünüyorum, daha büyük araç yapmayı planlıyorum. Kafamda amortisörlü ve salıncaklı bir tasarım var, daha 2 kişilik ve dağ aracı olacak şekilde. İlerde standart bir şasi yapıp bunu mahallede ve köylerde sunmayı düşünüyorum. Kendi araçlarımı yapıp satacağım, ana mesleğimin de kaynakçılık olmasını istiyorum.





Şimdi Elektrik-Elektronik Endüstriyel Bakım okuyorum ve kaynakçılık üzerine de eğitim alacağım. Bu işi yapmaya ilk başladığımda kimse bana güvenmiyordu, bana 'sen daha 15-16 yaşında çocuksun' diyorlardı. Ben kimseyi dinlemedim, söylenenleri de hiç kafaya takmadım. O yüzden hayalleriniz varsa pes etmeyin, devam edin, o hayalinizin peşinden koşun. Ben yaptım, herkes yapabilir.''