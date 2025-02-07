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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 10:25 |

Eskişehirli lise öğrencisi tasarladı! Saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor

Hurda malzemelerden yaptığı şasinin üzerine 420 cc 15 beygir gücünde ve saatte 100 kilometre hız yapabilen çapa motorunu sabitleyen Eskişehirli lise öğrencisi, tasarladığı araç ile görenlerin dikkatini çekiyor.

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