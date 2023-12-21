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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:46

Eskişehir'in 'nizami planlı' 111 yıllık Osmanlı köyü! Abbashalimpaşa

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Abbashalimpaşa Mahallesi, evleri ve yollarının kuş bakışı görünümünde dikdörtgen ve kare biçimindeki bloklardan oluşan nizami yerleşim yapısıyla dikkati çekiyor.

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