Eskişehir'de bir evden 1 ton çöp çıktı! Mahkeme kararı ile temizlenebildi

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sahibinin kapısını açmamakta direttiği çöp evi alınan mahkeme kararı ile temizleyerek dezenfekte etti.

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Yapılan şikayet üzerine ekipler, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokak'ta bulunan B.K.'ya ait çöp ev niteliğinde olan daire nedeniyle harekete geçti.

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Vatandaşa telefon ile ulaşamayan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nın iş yerine gidip durumu izah ederek daire kapısını açmasını talep etti.

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B.K.'nın kapıyı açmayacağını söylemesi üzerine Büyükdere Mahallesi Lale Bahçesi Sokak'ta bulunan dairenin kapısı polis nezaretinde çilingir ile açıldı.

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Ardından Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

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Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kâğıtlardan oluşan çöpler topladı. Ardından da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekibi tarafından ev dezenfekte etti.