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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 10:14

Eskişehir'de bir evden 1 ton çöp çıktı! Mahkeme kararı ile temizlenebildi

Eskişehir'de komşuların kötü koktuğu gerekçesiyle şikayet ettiği bir evden 1 ton çöp çıkarıldı. Ev daha sonra belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

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