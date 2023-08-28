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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:07

Eskişehir'de bir binada patlamada meydana gelen! 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

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