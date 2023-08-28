Eskişehir'de bir binada patlamada meydana gelen! 1 kişi hayatını kaybetti

<p>Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.</p><br><p>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.</p><br><p>Patlamada, kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.</p><br><p>Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, çalışmaları yerinde takip etti.</p><br>