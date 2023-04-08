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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2023 Cumartesi 12:45

Eski ve yeni yerleşim yeri aynı karede görüntülendi! Yusufeli'nde duygusal anlar

Artvin'de büyük bir bölümü baraj sularıyla kaplanan Yusufeli ilçesinde, eski ve yeni yerleşim yeri aynı karede görüntülendi.

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