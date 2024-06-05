Eski Türk isimleri nelerdi? İşte az bilinen anlamları

Aybar: Ay gibi parlak, heybetli

Aybars: Ay gibi beyaz pars

Balaban: Bir doğan türü

Boğaç: Genç boğa, boğa gibi

Babür: Bir kaplan türü, Babür Devleti'nin ünlü kağanı

Gökhan: Gök gibi büyük, Mavi Han

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Eski Türk kadın isimleri ve anlamları ise şöyle:





Aça: Toplumda saygı gören kişi, analık derecesinde saygıya değer hanım