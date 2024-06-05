Eski Türk isimleri nelerdi? İşte az bilinen anlamları

Aykut: Kutlu ay, armağan, ikram, ödül
Aybar: Ay gibi parlak, heybetli
Aybars: Ay gibi beyaz pars
Balamir: Avrupa Hun Devleti kurucusu
Bamsı: Yüksek, ulaşılamaz, kam
Barış: Sulh, hazine, gidişat
Barlas: Kahraman, savaşçı
Bartu: Varlık, varılacak yer
Boğaç: Genç boğa, boğa gibi
Babür: Bir kaplan türü, Babür Devleti'nin ünlü kağanı
Dumrul: Okun sivri ucu, efkarlı
Eymen: Alçak gönüllü, yardımsever
Gencer: Yeni yetişen yiğit
Geray/Giray: Uygun, Kırım hanlarının unvanı
Gökhan: Gök gibi büyük, Mavi Han
Kutay: Ateş, Şamanların ateş tanrısı ipek
Yazgan: Yazıcı, Tanrı'nın adlarından
Eski Türk kadın isimleri ve anlamları ise şöyle:
Aça: Toplumda saygı gören kişi, analık derecesinde saygıya değer hanım
Adberilgen: Adına layık ve ününü hak eden kişi
Akay: Ay'ın en güzel anı, Yenisey Türklerinde "hanımefendi" yerine geçen hitap
Akbel/Akçın: Dürüst, sağlam kişilikli
Akınay: Türkistan'da kadın ozanlara verilen ad
Akkara: Zıtların bütünlüğü
Balkır: Yağmurun ardından çıkan güneş
Bangu (Mengü, Bengü): Sonsuzluk, sonsuz
Başak: Buğday başı, okun ucuna takılan sivri demir, sümbül
Begüm: Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, "hanımefendi"
Belen: Alim, geçit, dağ yolu, sırt
Çilde: Kışın en soğuk günü
Tilbe: Dilek, dilenen şey
Tomris: Demir ucu ya da demir sesi
Tunay: Evlatlık kız çocuk