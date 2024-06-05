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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Haziran 2024 Çarşamba 10:23

Eski Türk isimleri nelerdi? İşte az bilinen anlamları

Eski Türk toplumlarında kullanılan isimlerle şu anki isimler arasında birçok farklılık bulunmaktadır. Eski Türk devletleri birçok toplumla da kültürel etkileşim halinde olduğu için birçok farklı ismi ortaya çıkardı. Eskiden bir bebeğe isim verilirken Türk örf, adet ve gelenekleri ön planda olmaktaydı. Bu durum birçok kültüre göre değişkenlik göstermekteydi. Öz Türkçe kişi adlarının anlamları, sürekli toplumsal bir anlam ifade etmekteydi. Bu nedenle de birçok isim ortaya çıkmaktaydı. Buna göre eski Türkçe kadın ve Erkek isimleri nelerdir?

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