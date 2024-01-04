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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 12:35

Eski taş ocağındaki kazıda 54 çocuğa ait mezarlık bulundu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eski bir taş ocağı olduğu değerlendirilen alanda yürütülen arkeolojik kazıda, 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.

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