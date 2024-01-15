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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 13:30

Eşinin tavsiyesiyle judoya başladı! Olimpiyat üçüncüsünün hedefi altın madalya

Eşinin tavsiyesi ile judoya başlayan 3 çocuk annesi işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan'ın (29) hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

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