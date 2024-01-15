Eşinin tavsiyesiyle judoya başladı! Olimpiyat üçüncüsünün hedefi altın madalya

Bugüne kadar elde ettiği derecelerden bahseden Talayhan, "Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için milli takım seçmelerine katıldım ama o zaman takıma girememiştim. 2021 yılında katıldığım Dünya Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadım ve beşinci oldum. Ardından Brezilya'da yapılan olimpiyatlara katıldım. Olimpiyat üçüncüsü oldum. Takım halinde de ikinci olmuştuk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum." dedi.

5 / 10



Judoya eşinin tavsiyesi ile başladığını kaydeden milli sporcu, "Eşim güreşle ilgileniyordu. Onun da milli başarıları vardı. Bana judo yapmamı önerdi. Benim 3 çocuğum var. Eşim 'Olsun, spor yapabilirsin sen.' dedi ve bana bu konuda destek verdi. Beni judoya başlattı. Bana böyle bir sporla ilgilenme imkanı tanıdığı için eşime çok teşekkür ederim." diye konuştu.