Eşi evi terk etti! 6 çocuğuyla yapayalnız kaldı

Eskişehir'de bir fabrikada işçi olan Hamdi Demir'in eşi eşi Hanım T. (38), 2023 yılında 3 çocuğu ile birlikte memleketi Giresun'a gitti.
Ekim ayında barışan Hamdi Demir ile Hanım T., yeniden bir araya geldi. Ancak Hanım T., 2 ay sonra yaşları 2, 4, 6, 9, 13 ve 17 olan biri kız 6 çocuğunu bırakarak evden ayrıldı. Bu süreçte İzmir'de bir işte çalışan Hamdi Demir'in çocukları ise devlet korumasına alındı.
"HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIN ARKASINDAYIM"
Simitlerini sattığı fırın sahibinin kendisine sahip çıkıp ev tahsis ettiğini ifade eden Demir, "Onun sayesinde evimi açıp, çocuklarımı aldım. Çok şükür çocuklarımın başındayım ve her zaman arkasındayım. Geçimimi de simit satarak sağlıyorum. Benim çalıştığım dönemde 4 çocuğuma büyük olan 2 çocuğum bakıyor." dedi.
Hamdi Demir'in 12 yaşındaki oğlu İ.D. de annesine kendilerini bırakıp, gittiği için kızgın olduğunu belirterek, "Kardeşlerime ben bakıyorum, onlara evde oyun oynatıyorum" ifadelerini kullandı.