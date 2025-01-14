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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 13:32 |

Eşi evi terk etti! 6 çocuğuyla yapayalnız kaldı

Eskişehir'de 16 yıllık eşi tarafında terk edilen Hamdi Demir, yaşları 2 ile 17 arasında değişen 6 çocuğuyla yalnız başına kaldı. Ailesinin geçimini simit satarak sağlayan Demir, 2 çocuğunun küçük kardeşlerine bakmak için okulu bıraktıklarını söyledi.

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