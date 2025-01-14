Eşi evi terk etti! 6 çocuğuyla yapayalnız kaldı

Ekim ayında barışan Hamdi Demir ile Hanım T., yeniden bir araya geldi. Ancak Hanım T., 2 ay sonra yaşları 2, 4, 6, 9, 13 ve 17 olan biri kız 6 çocuğunu bırakarak evden ayrıldı. Bu süreçte İzmir'de bir işte çalışan Hamdi Demir'in çocukları ise devlet korumasına alındı.