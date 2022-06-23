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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:12

Esenyurt'ta rezidansa dolar baskını! 3 milyon dolar ele geçirildi

Esenyurt'ta sahte dolar imal edildiği belirlenen rezidansa baskın yapıldı. Baskında piyasaya sürülmek üzere olan sahte 3 milyon dolar ele geçirildi.

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